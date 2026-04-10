Al cinema Astra di Firenze, situato in piazza Beccaria 9, sarà proiettata in anteprima toscana la pellicola intitolata '6.06'. La proiezione si terrà il 10 aprile 2026, offrendo al pubblico un'opportunità di vedere il film prima della sua uscita ufficiale. La sala si prepara ad accogliere gli spettatori interessati a questa anteprima esclusiva.

Firenze, 10 aprile 2026 – Al cinema Astra di Firenze, in piazza Beccaria 9, arriva l' anteprima del film '6.06', uan storia di dipendenze, fughe e resurrezione: l'anteprima toscana sarà il 14 aprile. Il film di Tekla Taidelli, vincitore del premio Siae per il talento creativo: come si legge in una nota il 14 aprile sarà presente anche il regista, con cui si potrà dialogare al termine del film. Questa è la storia di '6.06': Leo Davide Valle) vive immerso in una routine ossessiva: sveglia alle 6:06, lavoro da lavapiatti a Civitavecchia e cocaina giornaliera, che alimenta un loop mentale da cui sembra impossibile uscire. La sua vita prende una svolta quando compare Jo-Jo (George Li Tournaire, tra le interpreti di Mare Fuori 5), ragazza francese in caravan diretta in Portogallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al cinema Astra arriva in anteprima toscana il film '6.06'

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