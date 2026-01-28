Gli ENHYPEN il tour giapponese arriva al cinema anche in Italia con le superstar globali del K-pop

Gli ENHYPEN portano il loro tour giapponese al cinema anche in Italia. La band sudcoreana, tra le più popolari del momento, ha scelto di condividere con i fan italiani tre giorni di performance, backstage e momenti sulla strada, trasmettendo dal vivo l’energia del loro tour mondiale. Un modo diverso di vivere la musica, che sta attirando molti appassionati nelle sale cinematografiche del paese.

Le superstar globali del K-pop ENHYPEN portano al cinema la tappa giapponese del loro tour mondiale con WALK THE LINE Summer Edition, un evento globale di tre giorni, con performance, backstage e vita on the road. Dopo un biennio di traguardi impressionanti e sold out internazionali, gli ENHYPEN sbarcano nelle sale cinematografiche con un evento globale che celebra la loro ascesa e il legame con il fandom ENGENE. Tra concerti, dietro le quinte e storytelling visivo, la band porta sul grande schermo una delle tappe più iconiche del tour, previsto per il 5, 6 e 7 marzo 2026. La Summer Edition: un tour da record che diventa cinema Le superstar del K-pop ENHYPEN porteranno al cinema, in contemporanea mondiale, ENHYPEN WALK THE LINE SUMMER EDITION IN CINEMAS, un evento disponibile solo il 5, 6 e 7.

