Andrea Stella candidato per sostituire Fred Vasseur in Ferrari nonostante le performance della squadra

Andrea Stella è stato proposto come possibile sostituto di Fred Vasseur alla guida della squadra di Formula 1. La proposta arriva in un momento in cui le performance del team sono state oggetto di discussione. La decisione finale non è ancora ufficiale e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui passaggi procedurali. La scelta sarà presa nelle prossime settimane, secondo quanto riferito dalle fonti vicine alla squadra.

"> Ferrari alla ricerca di un cambio al vertice?. Secondo fonti attendibili, il presidente della Ferrari, John Elkann, starebbe considerando Andrea Stella, attuale team principal della McLaren, come potenziale sostituto di Fred Vasseur. L’idea di Elkann sarebbe quella di mettere un italiano al comando della Scuderia, una mossa che potrebbe segnare un importante cambio di rotta nella gestione del team di Maranello. Fred Vasseur ha assunto la guida di Ferrari a dicembre 2022, subentrando a Mattia Binotto. Sotto la sua direzione, il team ha lavorato per ricostruire i processi necessari per riportare titoli a Maranello, ma il percorso è lungo e complesso.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Andrea Stella candidato per sostituire Fred Vasseur in Ferrari nonostante le performance della squadra. F1, Vasseur all’attacco: “In Italia è tutto amplificato intorno alla Ferrari. Io devo proteggere la squadra”Dopo i primi test della F1 nel 2026, tenutisi in Bahrain, Frédéric Vasseur – team principal della Ferrari – non le ha mandate a dire. Leggi anche: Leclerc: "Ferrari, zero problemi nei test". Vasseur: "L'affidabilità c'è, ora le prestazioni"