Leclerc | Ferrari zero problemi nei test Vasseur | L' affidabilità c' è ora le prestazioni

Charles Leclerc ha dichiarato che la Ferrari non ha riscontrato problemi durante i test, una buona notizia dopo le difficoltà dello scorso anno. La squadra ha completato tutte le prove programmate, confermando che l’affidabilità della vettura è soddisfacente. Frederic Vasseur ha aggiunto che ora si concentrano sulle prestazioni, dopo aver sistemato i problemi tecnici. Durante i tre giorni di test, il monegasco ha osservato che il lavoro svolto è stato fondamentale per prepararsi alla stagione.

"È stato un inizio positivo nel senso che non abbiamo avuto problemi in sé". Charles Leclerc ha tracciato un primo bilancio dei test di Bahrain partendo dal dato più concreto: l'affidabilità della Ferrari SF-26. Il monegasco, che ha completato 139 giri nella seconda giornata firmando il miglior tempo in 1'34"273, ha messo subito in chiaro le priorità della Ferrari in questa fase iniziale. "È una cosa buona perché comunque con delle nuove regole così diverse, un grosso problema all’inizio richiede tanta fatica a recuperarlo", ha spiegato Leclerc a Sky Sport. Il riferimento alla rivoluzione regolamentare del 2026 è evidente: la SF-26, nata da un cambiamento epocale di telaio, power unit e aerodinamica, doveva prima di tutto girare senza intoppi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su leclerc ferrari

La giornata di test a Sakhir si fa subito interessante.

Le prove sul circuito di Sakhir sono terminate con la Ferrari che si prende la prima posizione, grazie a Leclerc.

Ultime notizie su leclerc ferrari

