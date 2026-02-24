F1 Vasseur all’attacco | In Italia è tutto amplificato intorno alla Ferrari Io devo proteggere la squadra

Frédéric Vasseur ha criticato l’attenzione eccessiva riservata alla Ferrari in Italia, attribuendo il fenomeno a una copertura mediatica intensa. Durante i test della F1 nel Bahrain, ha sottolineato la necessità di tutelare la squadra dalle pressioni esterne e di mantenere il focus sulla preparazione. Vasseur ha precisato che il suo obiettivo è proteggere i piloti e il team da quanto definisce «rumore inutile». La situazione rimane sotto osservazione.

© Oasport.it - F1, Vasseur all’attacco: “In Italia è tutto amplificato intorno alla Ferrari. Io devo proteggere la squadra”

Dopo i primi test della F1 nel 2026, tenutisi in Bahrain, Frédéric Vasseur – team principal della Ferrari – non le ha mandate a dire. Il manager della "Rossa" in un'intervista rilasciata ad Auto Hebdo si è concentrato sul rapporto fra la stampa e la scuderia e sul clima che viene respirato intorno al team di Maranello. "In Italia – dice con toni duri – è tutto amplificato. Sia nel bene che nel male. Bisogna costantemente calmare l'euforia positiva, così come la negatività. Io cerco solamente di proteggere le persone del team, ma è il mio mestiere. E lo sapevo quando ho firmato". Poi aggiunge sulla dispersione delle energie a livello mentale: " C'è un entusiasmo particolare intorno alla squadra che fa sì che si rischi di perdere rapidamente la strada e che le persone spendano troppe energie per questo.