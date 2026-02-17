Andrea Delogu e la brutta esperienza a Sanremo | Un cantante molto amato mi diede della tr**a

Andrea Delogu ha raccontato di aver vissuto un episodio spiacevole a Sanremo, dopo che un cantante molto amato le rivolse pesanti parole. La conduttrice ha spiegato che l’incidente si è verificato durante una delle serate del festival, quando si trovava sul palco a condurre. La rabbia dell’artista si scatenò senza motivo apparente, lasciando Delogu molto sorpresa e ferita.

Andrea Delogu ha rivelato un retroscena avvenuto durante una delle sue esperienze al Festival di Sanremo. La conduttrice ha raccontato di essere stata insultata da un noto artista, di cui ha preferito non fare il nome: "Lo disse solo perché eravamo donne".🔗 Leggi su Fanpage.it Andrea Delogu in ospedale dopo Ballando: “Ho iniziato a stare molto male, avevo la febbre troppo alta” Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, Andrea Delogu ha condiviso di aver dovuto ricorrere all'ospedale a causa di un improvviso malore. Andrea Delogu: “Nikita Perotti potrebbe far parte della mia famiglia allargata. Con loro non mi sento mai sola” ANDREA DELOGU il mio cane Non ne vuol sapere di salire le scale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo, Andrea Delogu insultata pesantemente da un big: Avrei voluto saperlo, il racconto imbarazzante; Andrea Delogu e la brutta esperienza a Sanremo: Un cantante molto amato mi diede della tr**a; Monete: MEF e IPZS presentano la collezione numismatica 2026; MysteryCar per la terza volta in Lucchesia. Il gioco di ruolo dal vivo in città a giugno. retroscena di andrea delogu: offesa ricevuta durante sanremoAndrea Delogu svela un episodio spiacevole avvenuto durante la diretta radio del Festival di Sanremo: un cantante famoso avrebbe pronunciato un insulto sessista alle sue spalle. notizie.it Sanremo, Andrea Delogu insultata pesantemente da un big: Avrei voluto saperlo, il racconto imbarazzanteUn retroscena mai raccontato riaccende il dibattito sul rispetto dietro le quinte della musica italiana: il momento svilente vissuto da Delogu a Sanremo. libero.it #AndreaDelogu rivela un aneddoto imbarazzante di uno scorso #FestivaldiSanremo. A pochi giorni dall’inizio del prossimo Festival di Sanremo, Andrea Delogu ha pubblicato sul suo profilo di Tik-Tok il video di una vecchia intervista dove ha raccontato un an - facebook.com facebook