Violenze nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino 7 agenti della polizia penitenziaria condannati per tortura
Questa mattina a Torino sono state pronunciate le condanne per le violenze avvenute nel carcere Lorusso e Cotugno. Durante il processo, sette agenti della polizia penitenziaria sono stati condannati per tortura, mentre uno è stato assolto. La vicenda aveva sollevato molte proteste e richieste di chiarezza sulla gestione del penitenziario.
Condannati per tortura sette agenti della polizia penitenziaria del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Nella sentenza di primo grado sulle violenze commesse all’interno del Casa circondariale del capoluogo piemontese sono state comminate pene dai due anni e otto mesi fino a un massimo di tre anni e quattro mesi di reclusione per i responsabili degli episodi. Il processo si è chiuso con un’altra condanna per rivelazione di atti d’ufficio per un altro imputato, oltre a sei proscioglimenti per non aver commesso il fatto e per prescrizione. Il processo sulle violenze nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino La vicenda giudiziaria ha avuto origine dalle segnalazioni dell’allora garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo, su casi di violenza che si sarebbero verificati tra il 2017 e il 2019 ai danni di detenuti del padiglione C, area del Lorusso e Cutugno destinata ai reclusi per reati di natura sessuale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sette agenti della Penitenziaria condannati per tortura per le violenze nel carcere di Torino
Sette agenti della Polizia penitenziaria sono stati condannati per le violenze avvenute nel carcere di Torino, il Lorusso e Cutugno di Le Vallette.
Pestaggi e tortura nel carcere di Sollicciano, condannati 9 agenti della polizia penitenziaria
La corte d'appello di Firenze ha condannato nove agenti della polizia penitenziaria, tra cui un’ispettrice, per aggressioni avvenute tra il 2018 e il 2020 nel carcere di Sollicciano.
Violenze su detenuti carcere Torino, 7 condanne per tortura; Garante detenuti Torino, sentenza su violenze mostra necessità monitorare
Violenze in carcere, otto condanne e sei assoluzioni in primo gradoLe presunte violenze era avvenute nel padiglione C, dove ci sono i detenuti che si sono macchiati di reati a sfondo sessuale. Le vittime dovranno essere risarcite ... rainews.it
Violenze in carcere a Torino, 8 agenti condannati per tortura e rivelazione atti d'ufficioLeggi su Sky TG24 l'articolo Violenze in carcere a Torino, 8 agenti condannati per tortura e rivelazione atti d'ufficio ... tg24.sky.it
Otto condanne per le violenze degli agenti nel carcere di Torino. Sette provvedimenti sono per tortura, sei le assoluzioni nel processo. #ANSA facebook
Violenze dentro il carcere di Torino: otto agenti condannati x.com
