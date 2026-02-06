violenze nel carcere lorusso e cotugno di torino 7 agenti della polizia penitenziaria condannati per tortura

Questa mattina a Torino sono state pronunciate le condanne per le violenze avvenute nel carcere Lorusso e Cotugno. Durante il processo, sette agenti della polizia penitenziaria sono stati condannati per tortura, mentre uno è stato assolto. La vicenda aveva sollevato molte proteste e richieste di chiarezza sulla gestione del penitenziario.

Condannati per tortura sette agenti della polizia penitenziaria del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Nella sentenza di primo grado sulle violenze commesse all’interno del Casa circondariale del capoluogo piemontese sono state comminate pene dai due anni e otto mesi fino a un massimo di tre anni e quattro mesi di reclusione per i responsabili degli episodi. Il processo si è chiuso con un’altra condanna per rivelazione di atti d’ufficio per un altro imputato, oltre a sei proscioglimenti per non aver commesso il fatto e per prescrizione. Il processo sulle violenze nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino La vicenda giudiziaria ha avuto origine dalle segnalazioni dell’allora garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo, su casi di violenza che si sarebbero verificati tra il 2017 e il 2019 ai danni di detenuti del padiglione C, area del Lorusso e Cutugno destinata ai reclusi per reati di natura sessuale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sette agenti della Polizia penitenziaria sono stati condannati per le violenze avvenute nel carcere di Torino, il Lorusso e Cutugno di Le Vallette.

