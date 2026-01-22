Pestaggi e tortura nel carcere di Sollicciano condannati 9 agenti della polizia penitenziaria

La corte d'appello di Firenze ha condannato nove agenti della polizia penitenziaria, tra cui un’ispettrice, per aggressioni avvenute tra il 2018 e il 2020 nel carcere di Sollicciano. Le accuse riguardano episodi di pestaggi e tortura nei confronti di un detenuto marocchino e di uno italiano. La sentenza si è pronunciata in rito abbreviato, sottolineando l’importanza di garantire il rispetto dei diritti all’interno delle istituzioni penitenziarie.

La pena più alta ad un'ispettrice: in sette avrebbero picchiato nel suo ufficio un detenuto marocchino fino a rompergli due costole La corte d'appello di Firenze ha condannato in rito abbreviato un'ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti, accusati di due distinte aggressioni tra il 2018 e il 2020 all'interno del carcere fiorentino di Sollicciano, nei confronti di un detenuto marocchino e di un detenuto italiano. I reati contestati a vario titolo agli agenti sono quelli di tortura (accusa che in primo grado era stata derubricata a lesioni gravi), falso e calunnia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Pestaggi nel carcere di Firenze, ispettrice e otto agenti condannati per tortura in AppelloLa Corte d'Appello di Firenze ha condannato in secondo grado un'ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano, riqualificando il reato di tortura precedentemente assolto in primo grado.

Violenze nel carcere di Sollicciano: per la Corte d’appello è stata tortura. Nove gli agenti condannatiLa Corte d’appello di Firenze ha riconosciuto come tortura le violenze avvenute nel carcere di Sollicciano nel 2018 e 2020, condannando nove agenti della polizia penitenziaria.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Pestaggi nel carcere di Firenze, agenti condannati per tortura; Uganda al voto tra brogli, arresti, torture. E 10 morti dopo la chiusura dei seggi; Iran, dalla parte di chi protesta; Torture in carcere, volge alle battute finali il processo d'Appello ai due agenti 'assolti'.

Pestaggi nel carcere di Firenze, nove agenti condannati per torturaLe violenze che hanno subito due detenuti del carcere di Sollicciano configurano il reato di tortura. ansa.it

Pestaggi nel carcere di Firenze, ispettrice e otto agenti condannati per tortura in AppelloLa Corte d'Appello di Firenze ha condannato in secondo grado una ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria che erano in servizio nel carcere ... fanpage.it

Pestaggi nel carcere di Firenze, agenti condannati per tortura. L'appello ribalta la sentenza di primo grado. #ANSA - facebook.com facebook