Pestaggi e tortura nel carcere di Sollicciano condannati 9 agenti della polizia penitenziaria

La corte d'appello di Firenze ha condannato nove agenti della polizia penitenziaria, tra cui un’ispettrice, per aggressioni avvenute tra il 2018 e il 2020 nel carcere di Sollicciano. Le accuse riguardano episodi di pestaggi e tortura nei confronti di un detenuto marocchino e di uno italiano. La sentenza si è pronunciata in rito abbreviato, sottolineando l’importanza di garantire il rispetto dei diritti all’interno delle istituzioni penitenziarie.

La pena più alta ad un'ispettrice: in sette avrebbero picchiato nel suo ufficio un detenuto marocchino fino a rompergli due costole La corte d'appello di Firenze ha condannato in rito abbreviato un'ispettrice della polizia penitenziaria e otto agenti, accusati di due distinte aggressioni tra il 2018 e il 2020 all'interno del carcere fiorentino di Sollicciano, nei confronti di un detenuto marocchino e di un detenuto italiano. I reati contestati a vario titolo agli agenti sono quelli di tortura (accusa che in primo grado era stata derubricata a lesioni gravi), falso e calunnia.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Pestaggi nel carcere di Firenze, ispettrice e otto agenti condannati per tortura in AppelloLa Corte d'Appello di Firenze ha condannato in secondo grado un'ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano, riqualificando il reato di tortura precedentemente assolto in primo grado.

Violenze nel carcere di Sollicciano: per la Corte d’appello è stata tortura. Nove gli agenti condannatiLa Corte d’appello di Firenze ha riconosciuto come tortura le violenze avvenute nel carcere di Sollicciano nel 2018 e 2020, condannando nove agenti della polizia penitenziaria.

