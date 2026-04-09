A Como, questa mattina, si è verificata una macchia oleosa sul primo bacino del lago, accompagnata da un odore intenso e sgradevole che ha disturbato la tranquillità dell’area. La presenza di questa sostanza ha attirato l’attenzione delle autorità e dei residenti, che hanno segnalato il problema. Sul posto sono intervenuti i servizi di vigilanza ambientale per valutare la natura e la provenienza dell’inquinamento.

Un riflesso anomalo e un odore pungente hanno interrotto la quiete del primo bacino del lago di Como nella mattinata di questo giovedì 9 aprile 2026. Una macchia sospetta, caratterizzata da striature oleose sulla superficie dell’acqua, è stata individuata sul lato destro della diga foranea, in una zona del lungolago particolarmente centrale e frequentata. L’impatto visivo e l’ipotesi dello sversamento. La segnalazione è arrivata attraverso le immagini catturate da un cittadino che ha notato l’irregolarità dello specchio d’acqua proprio nei pressi del centro città. La sostanza che galleggia presenta le tipiche proprietà cromatiche dei combustibili, portando a ipotizzare che si tratti di nafta o gasolio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme a Como: macchia oleosa e odore pungente colpiscono il lago

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