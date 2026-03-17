Scherma Grand Prix di fioretto nel weekend | il programma

Nel fine settimana si svolgerà il Grand Prix di fioretto a Lima, segnando l’inizio della stagione internazionale di scherma. La competizione riunisce i migliori atleti del mondo e offre l’opportunità di accumulare punti per il ranking mondiale. La gara si svolgerà con eliminazioni dirette e incontri ad alta intensità, attirando l’attenzione degli appassionati di questa disciplina.

Riparte dal Grand Prix di fioretto di Lima la stagione della scherma mondiale, con la tappa d’élite che garantirà spettacolo e punti pesanti per il ranking. L’Italia si presenta alla rassegna sudamericana forte dei risultati ottenuti nell’ultima prova disputata a Torino, dove il pubblico di casa ha celebrato il doppio trionfo azzurro con Martina Batini, vittoriosa su Arianna Errigo nella finale femminile, e con Guillaume Bianchi tra gli uomini. Proprio Bianchi, attuale numero 2 del ranking mondiale, sarà uno dei punti di riferimento della spedizione guidata dal Commissario tecnico Simone Vanni. Anche il team femminile si presenta con ambizioni importanti, guidato dalla numero 2 del mondo Martina Favaretto e da atlete di grande esperienza come Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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