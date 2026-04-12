Anche l’indie conquista il Pala Terni con la data zero di Frah Quintale | il racconto e la GALLERIA FOTOGRAFICA del concerto

Sabato 11 aprile, il Pala Terni ha ospitato la data zero del tour di Frah Quintale, artista emergente nel panorama indie italiano. La serata ha visto il cantautore bresciano esibirsi davanti a un pubblico numeroso, segnando l’inizio di una serie di concerti nei palazzetti italiani. Le prossime tappe del tour includeranno il Forum di Assago, il Mandela Forum di Firenze e il Palazzetto dello Sport. La serata è stata documentata in una galleria fotografica.

Anche l’indie conquista Terni con il concerto di sabato 11 aprile sera di Frah Quintale. L’appuntamento ha segnato la data zero del tour nei palazzetti del cantautore bresciano, che nelle prossime settimane farà tappa anche al Forum di Assago, al Mandela Forum di Firenze e al Palazzetto dello.🔗 Leggi su Ternitoday.it Terni, si avvicina la 'data zero' del nuovo tour di Frah QuintaleSarà Terni a ospitare il prossimo 11 aprile la data zero di "Palazzetti '26" di Frah Quintale, primo tour nei palasport delle principali città... Leggi anche: Frah Quintale in concerto a Bari per il Locus festival