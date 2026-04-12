Amò toecc insema soi Coi de Berghem | in duemila alla Camminata delle scuole cattoliche - Foto

Circa duemila persone si sono ritrovate alla Camminata delle scuole cattoliche, un evento dedicato alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per il progetto benefico Manila Express. L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale offrire un momento di aggregazione domenicale, incoraggiando la partecipazione e il supporto alla causa. La giornata ha visto la presenza di molte famiglie, con un’atmosfera di condivisione e solidarietà.

L’APPUNTAMENTO. «Un’occasione per trascorrere una domenica un po’ diversa, per stare insieme». Sostenendo il progetto benefico Manila Express. «La Camminata è un’occasione per trascorrere una domenica un po’ diversa - ha detto suor Carla Lavelli, preside della scuola media Maria Regina - per stare insieme, per dare visibilità alla scuola cattolica. È bene che ci vedano e sentano. È anche un’occasione per sostenere il progetto di solidarietà Manila Express che coinvolge un gruppo di nostri ex studenti». Anche don Emanuele Poletti, assistente spirituale Agesc di Bergamo, ha sottolineato nel suo saluto che la scuola cattolica sta vedendo riconosciuto il suo ruolo: «Eppur si muove è la frase attribuita a Galileo Galilei, che con le sue teorie, anche contrastate dalla Chiesa di allora, rivelò che la Terra gira intorno al Sole.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Amò toecc insema soi Coi de Berghem»: in duemila alla Camminata delle scuole cattoliche - Foto Leggi anche: Scuole cattoliche: domenica 12 aprile insieme alla Camminata In duemila alla White Marble Marathon di Carrara. Foto e classificheCarrara, 15 febbraio 2026 – Gabriele Benedetti ha vinto la White Marble Marathon dedicata al marmo bianco di Carrara disputata con oltre 2.