Domenica 12 aprile si svolgerà la 44ª edizione della Camminata delle scuole cattoliche di Bergamo, intitolata «Amò Toecc Insema soi Coi de Berghem». L’evento prevede due percorsi che coinvolgono bambini, ragazzi e genitori, offrendo l’opportunità di trascorrere una giornata in Città Alta. La manifestazione si svolge regolarmente ogni anno e permette ai partecipanti di esplorare il centro storico della città.

La 44ª edizione. Domenica torna «Amò Toecc Insema soi Coi de Berghem», la Camminata delle scuole cattoliche di Bergamo con due percorsi che permettono a bambini, ragazzi, ragazze e genitori di godere di una giornata in Città Alta. «Dopo gli anni di interruzione per il Covid – spiega Silvio Petteni dell’Agesc, uno dei promotori – nel 2024 siamo riusciti a far ripartire la Camminata delle scuole cattoliche di Bergamo, evento giunto alla 44esima edizione e ideato da Gerardo Veneziani, Enzo Meloni, Giulio Castelli e proseguito poi da Gianni Forlani e me. L’iniziativa, organizzata dalla scuola Caterina Cittadini delle suore Orsoline di Somasca in collaborazione con l’Associazione Caterina Cittadini, l’Associazione Genitori Scuole cattoliche e il Csi, è stata presentata in oltre 25 realtà bergamasche riscuotendo grande interesse. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Scuole cattoliche: domenica 12 aprile insieme alla Camminata

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Domenica torna «Amò Toecc Insema soi Coi de Berghem», la Camminata delle scuole cattoliche di Bergamo con due percorsi che permettono a bambini, ragazzi, ragazze e genitori di godere di una giornata in Città Alta. x.com

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