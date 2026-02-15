Gabriele Benedetti ha trionfato alla White Marble Marathon di Carrara il 15 febbraio 2026, portando a casa la vittoria grazie a una corsa intensa e senza pause. La gara, che si svolge tra le cave di marmo bianco, ha attirato più di 2.000 partecipanti, rendendo l’evento uno dei più affollati degli ultimi anni. Benedetti ha percorso gli ultimi chilometri con un ritmo sostenuto, lasciandosi alle spalle gli avversari e attraversando il centro storico della città con entusiasmo.

Carrara, 15 febbraio 2026 – Gabriele Benedetti ha vinto la White Marble Marathon dedicata al marmo bianco di Carrara disputata con oltre 2.000 atleti. È stato autore di una prova solida e determinata, così riporta una nota, e si è imposto davanti a Mattia Vasoli e a Andrea Gandini, secondo e terzo sul podio. Tra le donne il successo e? andato a Margherita De Giuli. LE CLASSIFICHE Seconda Diletta Santini Rodriguez Cindy e terza Chiara Rosignoli, tutte protagoniste di una gara di alto livello. Grande intensità anche nella versione accorciata da 32 km 'Marble Hero’, dove ha tagliato primo il traguardo Loris Borboni, seguito da Mattia Caputo e Giorgio Marinoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In duemila alla White Marble Marathon di Carrara. Foto e classifiche

La White Marble Marathon torna a Luni, questa volta con un percorso di urban trail tra le vie dell’antica città.

La White Marble Marathon si avvicina e già si respira aria di movimento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.