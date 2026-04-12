Amici 25 la querelle tra D’Alessio e Pettinelli

Nella puntata del Serale di Amici trasmessa sabato 11 aprile 2026 su Canale 5, sono tornate le tensioni tra alcuni concorrenti. In particolare, si è parlato di una discussione tra due protagonisti durante la gara, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei giudici. La vicenda ha generato commenti e reazioni sui social e tra gli spettatori presenti in studio.

La nuova puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 11 aprile 2026 su Canale 5, ha riportato al centro dell’attenzione le tensioni tra i protagonisti del programma. A far discutere è stato in particolare un confronto verbale tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli, finiti ancora una volta al centro di un botta e risposta che ha animato lo studio. La scintilla è scattata durante una delle prove più seguite della puntata, il confronto diretto tra Riccardo e Alex, ma nel giro di poco la discussione ha preso tutt’altra piega. Quella che doveva essere una semplice valutazione si è trasformata in un botta e risposta, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Amici 25, la querelle tra D’Alessio e Pettinelli “Li hanno separati”. Amici 25, alta tensione tra Gigi D’Alessio e Anna PettinelliIl Serale di Amici di Maria De Filippi continua a sorprendere il pubblico, ma non solo per le esibizioni degli allievi. Amici 25, scintille al debutto: D’Alessio zittisce Pettinelli e lo studio esplodeAmici 25, debutto col botto: subito tensione tra i giudici Il Serale di Amici 25 parte senza riscaldamento.