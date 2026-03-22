Al debutto del serale di Amici 25, si sono verificati momenti di tensione tra i giudici. Durante la prima puntata, D’Alessio ha interrotto Pettinelli, attirando l’attenzione di tutti. La discussione ha portato a un’esplosione di reazioni in studio, che ha assistito a un’apertura con confronti diretti tra i membri della commissione. Nessun altro dettaglio sui fatti accaduti viene fornito.

Amici 25, debutto col botto: subito tensione tra i giudici. Il Serale di Amici 25 parte senza riscaldamento. Bastano pochi minuti della prima puntata, andata in onda sabato 21 marzo, per trasformare lo studio in un’arena. Al centro della scena c’è il nuovo ingresso in giuria, Gigi D’Alessio, che debutta con un atteggiamento deciso, senza filtri. Accanto a lui, Amadeus ed Elena D’Amario, ma è con Anna Pettinelli che si consuma subito il primo scontro della stagione. Un confronto acceso, diretto, televisivamente perfetto. La sfida che accende la miccia. Tutto nasce durante la prima manche. Da una parte il team Lorella Cuccarini–Veronica Peparini, che schiera Lorenzo e Michele in una performance raffinata sulle note di Don’t Let the Sun Go Down on Me. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Amici 25, scintille al debutto: D’Alessio zittisce Pettinelli e lo studio esplode

Articoli correlati

Amici 25, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli e lei lascia lo studioEnnesimo scontro fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che ad Amici 25 sono stati protagonisti di un'accesa lite.

Amici 25, anticipazioni esplosive: scintille tra Anna Pettinelli e l’allievo e novità in arrivoOrmai è diventata una tappa fissa della domenica pomeriggio televisiva: Amici 25 torna oggi, domenica 18 gennaio 2026, con una puntata che promette...

Altri aggiornamenti su Amici 25 scintille al debutto D'Alessio...

Temi più discussi: Amici 25, spoiler Serale: la sorpresa di Maria De Filippi per la prima puntata; Amici verso il Serale: le anticipazioni, ospiti e la rivoluzione sulle squadre; Amici 25, ecco chi sono i quattro giudici: Alessandro Cattelan e Gigi D’Alessio le grandi novità del Serale; Gigi D'Alessio giudice di Amici, Maria De Filippi gli consegna la felpa del serale al concerto: Faccio l'allievo?.

Amici 25: anticipazioni sul Serale, eliminati, squadre e la giuria a quattroIl Serale di Amici 25 si apre sabato 21 marzo con due eliminazioni già decise, un ballottaggio finale e cambiamenti nella giuria che promettono scintille ... notizie.it

Amici 25: anticipazioni prima puntata del Serale di sabato 21 marzo! Ospiti ed eliminatoAl via la registrazione del Serale di Amici 25, con nuovi giudici, ospiti musicali e squadre pronte per la fase finale del talent. serial.everyeye.it

Gli inediti dei cantanti di #Amici25 saranno disponibili su tutti i digital store dal 27 marzo! PRE-SALVALI ORA amici.lnk.to/presaveamici25 x.com

La diretta del primo Serale di Amici facebook