Li hanno separati Amici 25 alta tensione tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli

Durante il serale di Amici 25, si sono verificati momenti di tensione tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. I due sono stati visti discutere in modo acceso, e successivamente sono stati separati dai collaboratori del programma. Le immagini della trasmissione mostrano chiaramente questa scena, che ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media.

Il Serale di Amici di Maria De Filippi continua a sorprendere il pubblico, ma non solo per le esibizioni degli allievi. Nelle ultime settimane, infatti, il vero spettacolo sembra essersi spostato dietro la cattedra, dove i professori stanno regalando momenti di tensione sempre più accesi. Tra coreografie spettacolari e cover emozionanti, sono proprio le polemiche a tenere banco. >> Famiglia nel bosco, l’ultima decisione sui figli e scoppia forte il caso: “Non è giusto”. Cosa succede ora Già da due puntate consecutive, il clima nello studio si è fatto sempre più teso. I battibecchi tra docenti stanno diventando una costante, alimentando il dibattito anche sui social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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