Nella quarta puntata del Serale di Amici 2026, Caterina, cantante del team Zerbi-Celentano, è stata eliminata. Con questa uscita, si conclude il suo percorso nel talent show condotto da Maria De Filippi, rendendola la settima concorrente a lasciare la fase finale della venticinquesima edizione. La puntata si è conclusa con questa decisione, che segna un nuovo step nel percorso dei partecipanti.

La quarta puntata del Serale di Amici 2026 si conclude con l’eliminazione di Caterina. La cantante del team Zerbi-Celentano è la settima a lasciare la fase finale della venticinquesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. I telespettatori hanno scoperto il nome dell’eliminata al termine della messa in onda della puntata, registrata lo scorso giovedì. Nello specifico, Caterina ha appreso il suo destino in casetta. Collegata con gli allievi, Maria ha comunicato alla cantante che aveva perso il ballottaggio finale contro i ballerini Alessio (Pettinelli-Lo) e Alex (Cuccarini-Peparini). Com’è avvenuto nelle scorse settimane, i tre concorrenti sono andati a rischio dopo essere stati candidati all’eliminazione nelle tre manche che hanno visto le proprie squadre sconfitte.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 2026, eliminata Caterina

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Amici 2026 Serale: Simone eliminato, verdetto tra Valentina e Caterina rimandatoLa seconda puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda su Canale 5, ha visto una sola eliminazione rispetto alla triplice uscita dell’esordio.

Amici 25 - Caterina - Malo