amici opi e caterina ancora in gara caterina in sfida

VISTO IN TV. Restano in gara ad «Amici», il talent di Maria De Filippi su Canale 5, i due cantanti bergamaschi: Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, e Caterina Lumina, 22, che dal capoluogo orobico si è poi trasferita a Minorca, in Spagna. Opi si è esibito con «Portami via». Il giudizio di Adriano Pennino è stato buono: «A me piaci molto. Hai portato un pezzo difficile, Fabrizio Moro sappiamo quanto sia complesso. Hai questo graffiato che è potente e che arriva». Invece Caterina ha cantato «7 years» con delle barre sue. L’ha valutata Nina Zilli: «Brava, credo però che con la voce potente che hai dovresti pescare di più dentro te stessa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

