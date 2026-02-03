L’emozione della Fiamma Olimpica per 1.200 studenti dell’Iti Marconi | da oggi il 3 febbraio sarà la Giornata dello Sport

Oggi all’Iti Guglielmo Marconi di Dalmine la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto il suo ingresso, portando un’onda di emozione tra gli 1.200 studenti presenti. Per loro, è diventata la “Giornata dello Sport”, un momento speciale che ha unito passione, energia e un senso di appartenenza alle grandi Olimpiadi. La scuola, tra le dieci migliori al mondo per innovazione, si prepara a vivere questa giornata con entusiasmo, coinvolgendo i ragazzi in un evento che resterà nel ricordo.

Dalmine. Il 3 febbraio il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa anche all’ Iti Guglielmo Marconi di Dalmine, tra le 10 migliori scuole al mondo secondo il “World’s Best School Prizes ” nella categoria “Innovazione” e una delle oltre 100 scuole coinvolte nel programma #YouthEmpowered nel 2025. Un momento ad alto valore educativo che ha portato i valori olimpici direttamente tra i banchi, offrendo agli oltre 1.200 studenti presenti un’occasione di festa e confronto su impegno, responsabilità e futuro professionale. A seguito del passaggio della Fiamma Olimpica, che ha sostato proprio nel cortile della scuola, si sono tenute numerose attività all’insegna dello sport e della formazione, tra cui degli speciali workshop, organizzati in collaborazione con Junior Achievement Italia, con alcuni dirigenti di Coca-Cola in qualità di mentori, che hanno condiviso con gli studenti le proprie esperienze personali e professionali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

