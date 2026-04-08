Ambiente studenti del Marconi di Forlì analizzano la sabbia di Riccione Nessuna microplastica trovata

Un gruppo di studenti dell’istituto tecnico tecnologico di Forlì ha visitato il municipio per consegnare i risultati delle analisi sulla sabbia prelevata a Riccione. Durante l’incontro, è stato comunicato che le analisi non hanno riscontrato microplastiche nel campione esaminato. La visita si inserisce in un progetto dedicato all’ambiente e all’educazione ambientale, coinvolgendo studenti e amministratori locali.

La sindaca Daniela Angelini ha ricevuto in municipio, nei giorni scorsi, una delegazione di studenti di una classe terza dell’istituto tecnico tecnologico “G. Marconi” di Forlì. L'incontro ha segnato la conclusione dei progetti Poc-Orientamento e Piano Estate 2025 finanziati dalla Comunità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Mentre al Museo di San Domenico di Forlì prosegue con successo la mostra 'Il gran teatro delle idee', ecco dove scoprire le altre testimonianze del Barocco in regione - facebook.com facebook