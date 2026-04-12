La stagione della squadra si complica ulteriormente con l'infortunio di un altro giocatore. Dopo aver registrato 42 infortuni complessivi, si aggiungono alla lista anche Marusic e Maldini, che si sono fermati da ieri. La squadra dovrà fare i conti con questa serie di assenze che si aggiungono ai problemi già noti.

Che stagione maledetta; sono 42 gli infortuni finora, a quelli già noti si uniscono da ieri Marusic e Maldini. La preparazione al posticipo di domani sera al Franchi contro la Fiorentina diventa sempre più difficile. Doveva essere una tappa di avvicinamento alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra 10 giorni ma è diventata in poche ore una sfida ancora più complicata da assenze e defezioni. Preoccupa di più il guaio muscolare del terzino montenegrino, c'è sicuramente una lesione (da stabilire il grado) che comunque toglie a Sarri un'altra risorsa non tanto per Firenze quanto per la sfida contro l'Atalanta che indirizzerà in modo definitivo l'annata dei biancocelesti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Altra tegola Lazio: Marusic ko

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