Lazio vittoria all' ultimo assalto con Marusic | Sassuolo ko all' Olimpico 2-1

La partita tra Lazio e Sassuolo si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-1 all'Olimpico. La Lazio ha segnato il gol decisivo nel recupero del secondo tempo grazie a Marusic, dopo i primi due gol di Maldini e Laurienté. La formazione biancoceleste ha schierato un 4-3-3 con Motta tra i pali e Marusic sulla fascia destra.

Lazio-Sassuolo 2-1 Marcatori: 2' pt Maldini, 35' pt Laurienté, 47' st Marusic. Lazio (4-3-3): Motta 6; Marusic 6.5, Gila 6.5, Romagnoli 6 (1' st Provstgaard 6), Tavares 6.5; Dele-Bashiru 6, Cataldi 6 (38' pt Patric 6), Taylor 6; Isaksen 6.5 (34' st Cancellieri 6.5), Maldini 6.5 (20' st Dia 6), Zaccagni 6 (34' st Pedro sv). In panchina: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Noslin, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Lazzari. Allenatore: Sarri 6.5. Sassuolo (4-3-3): Muric 5; Coulibaly 5.5 (24' st Walukiewicz 6), Idzes 6, Muharemovic 5.5, Garcia 5.5 (23' st Doig 6); Koné 5.5 (38' st Bakola sv), Lipani 5.