Alta Velocità Roma-Firenze linea riaperta dopo i lavori

Oggi alle 15 la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze è ripresa regolarmente, dopo le operazioni di completamento degli interventi per l’attivazione del sistema ERTMS. La linea era stata temporaneamente interrotta durante i lavori di aggiornamento e manutenzione, che hanno riguardato l’implementazione di nuove tecnologie di gestione del traffico ferroviario. La riattivazione consente il ripristino dei collegamenti tra le due città.