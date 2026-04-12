Alta Velocità Roma-Firenze linea riaperta dopo i lavori
Oggi alle 15 la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze è ripresa regolarmente, dopo le operazioni di completamento degli interventi per l’attivazione del sistema ERTMS. La linea era stata temporaneamente interrotta durante i lavori di aggiornamento e manutenzione, che hanno riguardato l’implementazione di nuove tecnologie di gestione del traffico ferroviario. La riattivazione consente il ripristino dei collegamenti tra le due città.
La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze è tornata regolare a partire dalle ore 15 di oggi, come previsto, al termine degli interventi per l’attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System). La linea convenzionale era invece già stata riaperta alle.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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