Allerta per venti forti a Napoli chiusi cimiteri e parchi

A Napoli sono stati chiusi i cimiteri e i parchi cittadini a causa di venti forti previsti nelle prossime ore. Il Pontile Nord di Bagnoli è stato anch'esso chiuso, e l'accesso alle spiagge pubbliche è stato interdettato per motivi di sicurezza. La decisione riguarda tutte le aree che potrebbero essere interessate da condizioni meteorologiche avverse. Nessun altra informazione è stata comunicata al momento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Chiusi i parchi cittadini e il Pontile Nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche. E’ quanto stato disposto dal Comune di Napoli, a partire dalla mezzanotte alle ore 14 di lunedì 13 aprile, dopo che la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato. Per la durata dell’allerta resteranno chiusi anche i cimiteri cittadini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allerta per venti forti, a Napoli chiusi cimiteri e parchi Rende, maltempo: cimiteri e parchi chiusi, allerta per venti e piogge.Rende in allerta: scuole chiuse e misure di sicurezza per l’ondata di maltempo Rende si prepara a fronteggiare un peggioramento delle condizioni... Reggio Calabria, allerta meteo arancione: chiusi scuole, mercati e parchi per forti temporali e venti.Reggio Calabria si prepara a una notte e una giornata di maltempo intenso, con piogge battenti e venti forti che hanno spinto il sindaco facente...