Rende maltempo | cimiteri e parchi chiusi allerta per venti e piogge

20 feb 2026

A Rende, il maltempo ha portato alla chiusura di cimiteri e parchi, a causa di forti piogge e venti intensi. Le autorità hanno deciso di sospendere le attività all’aperto per tutelare i cittadini. Le scuole sono state chiuse preventivamente e le squadre di emergenza sono pronte a intervenire in caso di ulteriori criticità. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per questo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le condizioni meteo continuano a peggiorare nel territorio.

Rende in allerta: scuole chiuse e misure di sicurezza per l’ondata di maltempo. Rende si prepara a fronteggiare un peggioramento delle condizioni meteorologiche con l’attivazione del codice arancione. Il sindaco della città ha disposto la chiusura di cimiteri, parchi, nidi d’infanzia e ludoteche per la giornata di domani, 20 febbraio, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini. La decisione è stata presa in seguito all’allerta diramata dalla Protezione Civile calabrese. Misure precauzionali e la chiusura di spazi pubblici. L’ordinanza firmata dal sindaco On. Sandro Principe mira a minimizzare i rischi derivanti dal maltempo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Maltempo a Roma, scatta l’ordinanza: chiusi parchi e cimiteri, eventi annullatiA causa delle avverse condizioni meteorologiche, Roma ha emanato un'ordinanza di sicurezza.

Allerta meteo in Campania, a Napoli chiusi i cimiteri e vietato accesso a parchi e spiaggeLa Protezione Civile ha annunciato un’allerta gialla per temporali in tutta la regione.

rende maltempo cimiteri eMaltempo a Olbia: anche domani chiusi parco Fausto Noce e cimiteri cittadiniOlbia. Il maltempo ferma parchi e cimiteri. Con un comunicato stampa diffuso nella giornata di oggi, 19 febbraio 2026, il Comune di Olbia ha disposto la ... olbia.it

Maltempo Messina: danni nei cimiteri, resta chiuso il Gran Camposanto | DETTAGLIIl Sindaco di Messina dispone con l’ordinanza n. 42 del 16 febbraio 2026 una nuova proroga della chiusura dei cimiteri Gran Camposanto, Giampilieri e Santa Margherita fino alle ore 24.00 del 18 febbra ... strettoweb.com