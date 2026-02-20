Rende maltempo | cimiteri e parchi chiusi allerta per venti e piogge

A Rende, il maltempo ha portato alla chiusura di cimiteri e parchi, a causa di forti piogge e venti intensi. Le autorità hanno deciso di sospendere le attività all’aperto per tutelare i cittadini. Le scuole sono state chiuse preventivamente e le squadre di emergenza sono pronte a intervenire in caso di ulteriori criticità. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per questo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le condizioni meteo continuano a peggiorare nel territorio.

Rende in allerta: scuole chiuse e misure di sicurezza per l'ondata di maltempo. Rende si prepara a fronteggiare un peggioramento delle condizioni meteorologiche con l'attivazione del codice arancione. Il sindaco della città ha disposto la chiusura di cimiteri, parchi, nidi d'infanzia e ludoteche per la giornata di domani, 20 febbraio, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini. La decisione è stata presa in seguito all'allerta diramata dalla Protezione Civile calabrese. Misure precauzionali e la chiusura di spazi pubblici. L'ordinanza firmata dal sindaco On. Sandro Principe mira a minimizzare i rischi derivanti dal maltempo.