Reggio Calabria allerta meteo arancione | chiusi scuole mercati e parchi per forti temporali e venti

Da ameve.eu 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Calabria vive ore di caos. Le scuole sono state chiuse, così come i mercati e i parchi pubblici, per via dei forti temporali e dei venti che si sono abbattuti sulla città. Il maltempo ha causato disagi e ha spinto il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, a mantenere le misure di sicurezza più a lungo, preparando la città a una notte difficile.

Reggio Calabria, l’allerta meteo paralizza la città: scuole chiuse e un territorio fragile. Reggio Calabria si prepara a una notte e una giornata di maltempo intenso, con piogge battenti e venti forti che hanno spinto il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, a prorogare le misure di sicurezza. La decisione, presa in considerazione del protrarsi dell’allerta meteo di livello arancione, prevede la chiusura di scuole, mercati e parchi pubblici, limitando anche l’accesso ad alcune aree della città. L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza. La situazione meteo e le misure di sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Allerta rossa e arancione, temporali e forti venti: ancora disagi e scuole chiuse

Il maltempo persiste nel Sud Italia, causando disagi e scuole chiuse.

Allerta rossa e arancione al Sud, temporali e forti venti: ancora disagi e scuole chiuse

Il maltempo persistente interessa il Sud Italia, con allerte di livello rosso e arancione.

