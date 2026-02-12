Reggio Calabria allerta meteo arancione | chiusi scuole mercati e parchi per forti temporali e venti

Reggio Calabria vive ore di caos. Le scuole sono state chiuse, così come i mercati e i parchi pubblici, per via dei forti temporali e dei venti che si sono abbattuti sulla città. Il maltempo ha causato disagi e ha spinto il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, a mantenere le misure di sicurezza più a lungo, preparando la città a una notte difficile.

Reggio Calabria, l’allerta meteo paralizza la città: scuole chiuse e un territorio fragile. Reggio Calabria si prepara a una notte e una giornata di maltempo intenso, con piogge battenti e venti forti che hanno spinto il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, a prorogare le misure di sicurezza. La decisione, presa in considerazione del protrarsi dell’allerta meteo di livello arancione, prevede la chiusura di scuole, mercati e parchi pubblici, limitando anche l’accesso ad alcune aree della città. L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza. La situazione meteo e le misure di sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Reggio Calabria Parteggi Allerta rossa e arancione, temporali e forti venti: ancora disagi e scuole chiuse Il maltempo persiste nel Sud Italia, causando disagi e scuole chiuse. Allerta rossa e arancione al Sud, temporali e forti venti: ancora disagi e scuole chiuse Il maltempo persistente interessa il Sud Italia, con allerte di livello rosso e arancione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Reggio Calabria Parteggi Argomenti discussi: Allerta meteo livello ARANCIONE - CHIUSURA SCUOLE e provvedimenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità; Allerta meteo scuole chiuse giovedì 12 febbraio: stop alle lezioni a Palermo, Reggio Calabria e non solo. ELENCO AGGIORNATO; Ancora maltempo, piogge e venti di burrasca a Reggio Calabria e provincia: diramata l'allerta gialla; Allerta meteo livello arancione: a Reggio Calabria scuole chiuse e misure urgenti a tutela della pubblica incolumità. Reggio Calabria, scuole chiuse per allerta meteo il 13 febbraioIl sindaco facente funzione Domenico Battaglia ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi), per la giornata di domani 13 ... reggiotv.it Allerta Meteo, Calabria sotto l’assedio di Nils: confermato l’allarme Arancione anche per Venerdì 13 Febbraio | DETTAGLILa furia del mega-ciclone Nils non accenna a placarsi e la Calabria si conferma, purtroppo, la regione più colpita d’Italia da questa violenta ondata di maltempo. La Protezione Civile Regionale ha app ... strettoweb.com Maltempo Reggio Calabria, il Ciclone Nils inizia a fare sul serio sullo Stretto: maestrale impetuoso e allerta massima per la notte | FOTO - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.