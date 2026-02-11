Allerta meteo a Napoli e in Campania temporali e vento forte per tutta la giornata di giovedì 12 febbraio

Questa mattina la Protezione Civile ha lanciato un’allerta meteo gialla per tutta la regione. Temporali e vento forte sono previsti per tutto il giorno di giovedì 12 febbraio. Le scuole e le attività all’aperto sono già state invitate a prendere precauzioni. La situazione resta sotto stretta osservazione, con le autorità pronte a intervenire in caso di emergenza.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo gialla valida dalle ore 8 alle ore 20 di domani, giovedì 12 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Napoli Campania Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte sabato 10 gennaio Il dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per Napoli e la Campania, prevedendo temporali e venti forti nel corso di sabato 10 gennaio. Torna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraio Torna il maltempo in Campania. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Campania Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 12:00 di mercoledì 4 fino alle ore 12:00 di giovedì 5 febbraio 2026; Allerta meteo gialla a Napoli 4 e 5 febbraio: forte maltempo in Campania; Allerta meteo in Campania: le chiusure a Napoli; Torna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraio. Maltempo a Napoli e in Campania, allerta meteo gialla per temporaliLa Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una duplice ... ilmattino.it Campania, allerta meteo gialla temporali, venti forti e mare agitatoRiceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici ... expartibus.it Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca forte, le zone più a rischio - facebook.com facebook Arriva il maltempo, allerta meteo per temporali, vento e mareggiate x.com

