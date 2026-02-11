Allerta meteo a Napoli e in Campania temporali e vento forte per tutta la giornata di giovedì 12 febbraio

Questa mattina la Protezione Civile ha lanciato un’allerta meteo gialla per tutta la regione. Temporali e vento forte sono previsti per tutto il giorno di giovedì 12 febbraio. Le scuole e le attività all’aperto sono già state invitate a prendere precauzioni. La situazione resta sotto stretta osservazione, con le autorità pronte a intervenire in caso di emergenza.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo gialla valida dalle ore 8 alle ore 20 di domani, giovedì 12 febbraio.

Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi valido dalle ore 12:00 di mercoledì 4 fino alle ore 12:00 di giovedì 5 febbraio 2026; Allerta meteo gialla a Napoli 4 e 5 febbraio: forte maltempo in Campania; Allerta meteo in Campania: le chiusure a Napoli; Torna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraio.

