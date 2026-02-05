Allerta meteo per temporali e vento su tutta la Campania

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta gialla per temporali e vento su tutta la regione. La misura vale dalla mezzanotte di oggi e durerà per tutta la giornata di domani, venerdì 6 febbraio. Le previsioni indicano forti temporali e raffiche di vento che potrebbero causare disagi e problemi in diversi comuni. Le autorità raccomandano massima attenzione e di seguire gli aggiornamenti.

L'avviso riguarda la possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto nella prima parte della giornata. Venti localmente forti sud-occidentali, con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

