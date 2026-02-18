Allerta meteo in Campania | venti di burrasca e mareggiate in arrivo

Il maltempo colpisce la Campania: forti venti e mareggiate sono in arrivo dal 19 febbraio. Le previsioni indicano raffiche di burrasca che scuoteranno le zone costiere, mettendo a rischio le attività di pescatori e turisti. La Protezione Civile ha diffuso un’allerta, invitando le persone a evitare spostamenti non necessari e a prestare attenzione ai segnali del mare agitato. Le raffiche di vento potrebbero superare i 100 kmh, causando disagi lungo la costa e nelle zone vicine. La situazione resta sotto osservazione.

Nuova allerta meteo in Campania dal 19 febbraio: previsti venti molto forti e mareggiate sulle coste. La Protezione Civile invita i Comuni alla massima vigilanza. Le condizioni atmosferiche sulla regione Campania sono destinate a subire un brusco peggioramento nelle prossime ore. La Protezione Civile regionale, sulla base delle analisi effettuate dal Centro Funzionale, ha ufficializzato un nuovo avviso di allerta meteo focalizzato sulla forte ventilazione e sulle criticità marittime che interesseranno il territorio nelle prossime 24 ore. Il monitoraggio segnala l'ingresso di correnti d'aria provenienti dai quadranti sud-occidentali, che porteranno raffiche di forte intensità su tutte le province.