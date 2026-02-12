Campania sotto Doppia Allerta Meteo | temporali intensi e venti forti in arrivo

LaProtezione-Civile ha emesso una doppia allerta meteo per la Campania. Oggi sono previsti temporali intensi e venti forti che potrebbero causare disagi in diverse zone della regione. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. Le condizioni meteo peggioreranno nel corso della giornata, con rischi di allagamenti e alberi caduti.

"> Allerta Meteo in Campania per il 12 Febbraio 2026. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso importante in vista delle previsioni meteorologiche per domani, giovedì 12 febbraio 2026. Il Centro Funzionale ha valutato gli scenari attuali e la loro evoluzione, emettendo una duplice allerta meteo valida dalle ore 8:00 alle ore 20:00. L’attenzione è massima e si invita la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità competenti. Dettagli sull’Allerta Meteo. La prima allerta è di livello giallo ed è stata attivata a causa di piogge e temporali localmente intensi, che possono generare criticità idrogeologica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

La Campania si prepara ad affrontare un peggioramento del meteo.

Argomenti discussi: Pioggia e vento, doppia allerta meteo della protezione civile; Maltempo, doppia allerta giovedì 12 dalle 8 alle 20; Allerta Meteo Campania: attenzione domani, temporali e vento forte in arrivo; Maltempo in Campania: scatta l’allerta della Protezione Civile per piogge intense e forti venti.

