Vento forte e mareggiate in Abruzzo l' allerta meteo della protezione civile

Il vento intenso e le onde alte hanno colpito l’Abruzzo, provocando danni e disagi. La causa è un fronte di perturbazione proveniente dal Nord Africa che sta portando venti forti sulla regione. La protezione civile ha annunciato l’allerta, invitando le persone a stare attenti e a evitare zone pericolose come le spiagge e le aree esposte. In particolare, la provincia di Pescara ha subito mareggiate che hanno portato a interruzioni di strade e problemi alle attività balneari. La situazione rimane monitorata costantemente.

La protezione civile nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'allerta riguarda anche l'Abruzzo e la provincia di Pescara, dove sono previsti venti forti e mareggiate. "Dal mattino di giovedì 19 febbraio, e per le successive 12-18 ore - si legge - si prevedono venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, su Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, in estensione a Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata, con raffiche di burrasca sui settori costieri esposti e rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica.🔗 Leggi su Ilpescara.it

