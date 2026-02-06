Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta Temporali mareggiate e vento per parte del foggiano da codice arancione Protezione civile previsioni meteo

Oggi la Puglia si trova in allerta per il maltempo. Temporali, mareggiate e vento colpiscono diverse zone, specialmente nel foggiano, dove è stato emesso il codice arancione. La protezione civile monitora attentamente la situazione, mentre le previsioni meteo indicano peggioramenti in tutta la regione. La popolazione è invitata a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Fra le regioni d'Italia oggi in allerta per temporali ci sono parti di Lazio e Calabria (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) ed è allerta anche per la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, entrambi con validità fino alle14. Il primo: si farriferimento a "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati." Rischio: secondo lo schema accanto, fonte protezione civile della Puglia. Il secondo: si farriferimento a "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui settori appenninici.

