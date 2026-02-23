Salvati quattro escursionisti bloccati dalla neve in montagna | uno

Quattro giovani escursionisti romani, tra i 22 e i 23 anni, sono stati salvati dopo essersi persi sulla Maiella a causa di una improvvisa tormenta di neve. La tempesta ha reso difficile il loro ritorno e li ha costretti a cercare aiuto, lasciando il gruppo senza possibilità di muoversi in sicurezza. I soccorritori sono intervenuti con squadre specializzate, che hanno raggiunto i ragazzi durante la notte. La loro esperienza dimostra quanto le condizioni meteo possano cambiare rapidamente in montagna.

Quattro giovani escursionisti romani, tra i 22 e i 23 anni, sono stati tratti in salvo nella notte tra sabato e domenica sulla Maiella, dopo essere rimasti bloccati da una bufera di neve. L’operazione di soccorso, conclusasi con successo intorno alle 22:30, ha la collaborazione tra il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e l’Aeronautica Militare. I quattro, che si trovavano a circa 2.200 metri di altitudine tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, sono stati trasportati all’ospedale di Chieti dopo essere stati stabilizzati sul posto. Uno di loro presentava segni di congelamento agli arti inferiori, rendendo necessaria un’evacuazione rapida con l’intervento di un elicottero dell’85° Centro SAR del 15° Stormo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Escursionisti casertani bloccati dalla neve: salvati nel Parco della MaiellaQuattro escursionisti di Caserta sono stati soccorsi nel Parco della Maiella, nel Comune di Pennapiedimonte, dopo essere rimasti bloccati dalla neve durante un’escursione al Rifugio d’Ugni.

Bloccati dalla neve sui monti della Ciociaria la sera di Capodanno: quattro 19enni salvati in elicotteroQuattro giovani di 19 anni sono rimasti bloccati a causa delle condizioni meteorologiche sul Monte La Brecciosa, nei monti della Ciociaria, la sera di Capodanno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bloccati sulla Maiella, salvati 4 escursionisti; VIDEO | Escursionisti romani salvati durante bufera di neve e recuperati in nottata; Salvati nella notte quattro escursionisti bloccati sulla Maiella; Bloccati sulla neve sulla Maiella, interviene l'Aeronautica militare: salvati nella notte 4 escursionisti.

Salvati nella notte quattro escursionisti bloccati sulla MaiellaSi è concluso stanotte un complesso intervento del Soccorso Alpino per salvare quattro giovani escursionisti romani bloccati sulla Maiella ... rete8.it

Freddo e neve bloccano quattro giovani, salvati nella notte da Soccorso Alpino e AeronauticaL'Aquila. Intervento complesso nella serata di ieri sul massiccio della Maiella, tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, dove quattro giovani ... marsicalive.it

Il cane li ha salvati chiedendo di uscire. Pochi istanti dopo aver portato il cane fuori a Dnipro, in #Ucraina, un drone russo ha colpito il piano sotto l'appartamento di Natalia. Quattro anni di guerra e vite in pericolo! La guerra distrugge la vita delle persone. Non - facebook.com facebook

#Quattro escursionisti salvati sulla #Maiella dopo ore di intervento, video x.com