Valanga a Livigno | soccorsi mobilitati nella zona del Carosello 3000

Una valanga si è staccata questa mattina nel comprensorio di Livigno, a causa della forte nevicata che da ieri ha depositato 40 centimetri di neve fresca. I soccorsi sono stati subito attivati nella zona del Carosello 3000, dove i volontari e le squadre specializzate stanno già intervenendo per verificare eventuali persone coinvolte. La caduta di neve abbondante ha reso difficile l’accesso alle aree interessate e ha aumentato il rischio di ulteriori distacchi.

Livigno (Sondrio), 17 febbraio 2026 – Un'altra valanga s ulle montagne della provincia di Sondrio. Questa volta l'allarme è scattato nella zona del Carosello 3000 a Livigno, dove nevica abbondantemente dalla giornata di ieri (40 centimetri caduti nella notte). Condizioni che hanno portato all'annullamento delle gare di freestyle in programma oggi per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 allo Snow Park. L'allarme. L'allarme è scattato alle 16.20. Sul posto si stanno portando vigili del fuoco e la squadra del Soccorso alpino – Cnsas della stazione di Livigno, insieme a un pool di sanitari che in questi giorni di Olimpiadi presidiano in gran numero la località sciistica.