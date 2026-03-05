Allarme furti incontro tra Torrione Eventi e il Questore | i consigli per cittadini e commercianti

Questa mattina presso la Questura di Salerno si è tenuto un incontro tra il presidente di Torrione Eventi APS, il suo segretario e il Questore Giancarlo Conticchio. L’obiettivo era discutere dell’aumento dei furti in città e condividere consigli pratici rivolti a cittadini e commercianti. L’incontro ha visto la partecipazione di diverse figure coinvolte nel contrasto ai reati e nella tutela della sicurezza locale.

Si è svolto questa mattina presso la Questura di Salerno un incontro tra il presidente Salvatore Clemente, il segretario dell’associazione Torrione Eventi APS e il Questore Giancarlo Conticchio per affrontare il tema della sicurezza in città e, in particolare, l’aumento dei furti che negli ultimi mesi stanno interessando con maggiore frequenza le attività commerciali del quartiere di Torrione e della zona orientale. L’incontro si è svolto “in un clima sereno e costruttivo, improntato alla collaborazione e alla volontà di individuare soluzioni concrete, lontano da logiche di polemica o lamentela”. Durante il confronto, il Questore ha... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Allarme furti, l'associazione Torrione Eventi chiede un vertice urgente al Questore di SalernoUn'ondata di furti sta mettendo a dura prova le attività commerciali, spingendo l'associazione Torrione Eventi APS a chiedere un intervento immediato... Furti e microcriminalità: il Questore ai commercianti: "Lo Stato non arretra"La città è 49ª su 106 province per criminalità nel 2024: solo dodici le domande per nuovi impianti di videosorveglianza. Contenuti utili per approfondire Torrione Eventi. Temi più discussi: Allarme furti, l'associazione Torrione Eventi chiede un vertice urgente al Questore di Salerno; 'L dove serve': a Salerno la prima Festa commemorativa dei Vigili del Fuoco; Ladri in azione, lo scatto è virale: rubata una cassaforte; Incidente stradale sulla Tangenziale di Salerno: tamponamento fra auto, due feriti. Sicurezza a Salerno, allarme furti nei negozi: confronto in Questura con l’associazione Torrione EventiStampa Rafforzare la collaborazione tra istituzioni, cittadini e commercianti per contrastare l’aumento dei furti nelle attività commerciali del quartiere Torrione e della zona orientale della città. salernonotizie.it Salerno, sicurezza commercianti: Torrione Eventi APS chiede incontro urgente al QuestoreStampa Cresce la preoccupazione per l’ondata di furti ai danni dei commercianti e l’associazione Torrione Eventi APS rompe gli indugi chiedendo un confronto immediato con le istituzioni. Nella giornat ... salernonotizie.it Sicurezza a Salerno, allarme furti nei negozi: confronto in Questura con l’associazione Torrione Eventi - facebook.com facebook