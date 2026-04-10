Gli operatori aeroportuali europei hanno lanciato un allarme riguardo a una possibile mancanza di carburante per gli aerei nel giro di tre settimane. Secondo quanto riferito, questa carenza potrebbe verificarsi se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto completamente entro quel periodo. La questione riguarda un rischio di approvvigionamento che, al momento, potrebbe influenzare le operazioni di volo in tutta Europa.

C’è il rischio concreto di una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei negli aeroporti europei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. A lanciare l’allarme è Aci Europe (il Consiglio Internazionale degli Aeroporti) che in una lettera avverte che le riserve di jet fuel si stanno esaurendo. A riportarlo è il Financial Times. “L’impatto delle attività militari sulla domanda” di petrolio sta mettendo ulteriormente a dura prova le forniture, scrive l’associazione degli hub europei. Aci Europe si rivolge direttamente al commissario europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikostas per segnalare le “ crescenti preoccupazioni del settore aeroportuale riguardo alla disponibilità di carburante per aerei, nonché della necessità di un monitoraggio e di un’ azione proattiva da parte dell’ Ue ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Europa c’è il rischio di rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportuali

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