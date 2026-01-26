Teatro scienza e un laboratorio per incidere musica | la Fabbrica delle Candele lancia gli eventi dei prossimi mesi

La Fabbrica delle Candele presenta il nuovo calendario di eventi, che si svolgeranno da febbraio 2024 a maggio 2026. La programmazione comprende spettacoli teatrali, iniziative scientifiche e laboratori dedicati alla musica, coinvolgendo associazioni locali, il settore giovanile e la comunità. Un'occasione per favorire la partecipazione e promuovere momenti di cultura e confronto nel territorio.

Ad aprire la rassegna eventi, una novità: l'inaugurazione della sala prove musicale, dove giovani musicisti e aspiranti musicisti, dai 15 ai 34 anni, potranno dare sfogo alla loro creatività Un'altra stagione di eventi e progetti alla Fabbrica delle Candele è pronta a partire. Il calendario delle iniziative, che coinvolgono l'assessorato alle Politiche giovanili, le associazioni del territorio e tutti i cittadini che vorranno farne parte, inizia a febbraio e termina a maggio 2026. Ad aprire la rassegna eventi, sabato 31 gennaio alle 17, una novità: l'inaugurazione della sala prove musicale, dove giovani musicisti e aspiranti musicisti, dai 15 ai 34 anni, potranno dare sfogo alla loro creatività.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su teatro scienza

È Reale! Giovanni Storti e Stefano Mancuso (con la regia di Brachetti!) insieme sul palco del Teatro Grande: La Scienza non è mai stata così ESILARANTE (e GRATUITA per ...Immaginate: la comicità di Giovanni Storti che incontra l'intelligenza delle piante di Stefano Mancuso! ??? Al Teatro Grande di Brescia, con la regia di Arturo Brachetti, uno show imperdibile e GRA ... quibrescia.it

Lo scienziato nel cilindro in scena al Teatro SelveSul palco, un prestigiatore-scienziato accompagna il pubblico in un laboratorio da sogno dove le illusioni prendono vita grazie a formule, reazioni e principi scientifici. Tra esperimenti esplosivi, ... mentelocale.it

Adrian Fartade. . Il 7 febbraio a Milano al Teatro Oscar, alle 21 a parlare di scienza e star wars e quanto è diverso il nostro universo da quello che vediamo nei film e serie! Trovate il link in descrizione #scienza #spazio #milano #teatro #pianeti - facebook.com facebook