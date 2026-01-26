Teatro scienza e un laboratorio per incidere musica | la Fabbrica delle Candele lancia gli eventi dei prossimi mesi
La Fabbrica delle Candele presenta il nuovo calendario di eventi, che si svolgeranno da febbraio 2024 a maggio 2026. La programmazione comprende spettacoli teatrali, iniziative scientifiche e laboratori dedicati alla musica, coinvolgendo associazioni locali, il settore giovanile e la comunità. Un'occasione per favorire la partecipazione e promuovere momenti di cultura e confronto nel territorio.
Ad aprire la rassegna eventi, una novità: l'inaugurazione della sala prove musicale, dove giovani musicisti e aspiranti musicisti, dai 15 ai 34 anni, potranno dare sfogo alla loro creatività Un'altra stagione di eventi e progetti alla Fabbrica delle Candele è pronta a partire. Il calendario delle iniziative, che coinvolgono l'assessorato alle Politiche giovanili, le associazioni del territorio e tutti i cittadini che vorranno farne parte, inizia a febbraio e termina a maggio 2026. Ad aprire la rassegna eventi, sabato 31 gennaio alle 17, una novità: l'inaugurazione della sala prove musicale, dove giovani musicisti e aspiranti musicisti, dai 15 ai 34 anni, potranno dare sfogo alla loro creatività.
