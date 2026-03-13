Jannik Sinner si proietta verso la semifinale | Contro Zverev match duro Sul giocare di giorno o alla sera…

Jannik Sinner ha conquistato la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells dopo aver battuto Learner Tien in poco più di un’ora con il punteggio di 6-1 6-2. Il giocatore italiano ha affrontato il match con sicurezza, affermando che il confronto con Alexander Zverev sarà difficile e commentando le differenze tra giocare di giorno o di sera.

Jannik Sinner centra il pass per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti) sbarazzandosi senza il minimo problema del padrone di casa Learner Tien con il laconico punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco (1:07). A questo punto tra il numero 2 del mondo e l’accesso alla finale rimane solamente Alexander Zverev. Nel corso della conferenza stampa post-match il tennista altoatesino ha toccato numerosi argomenti, iniziando dal suo momento attuale: “ Questa settimana di lavoro qui a Indian Wells ha dato buoni risultati ma, nel complesso, è da un bel po’ che stiamo lavorando molto duramente. Soprattutto nell’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Oasport.it

