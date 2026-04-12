Durante il torneo di Montecarlo, lo spagnolo ha mostrato affetto e rispetto verso l'avversario con un abbraccio a rete, commentando positivamente le superfici su cui si sono sfidati, citando cemento, erba e terra battuta come campi di ottimo livello. Nonostante abbia dovuto rinunciare al titolo e alla posizione di numero uno, ha espresso parole di stima nei confronti del suo avversario, sottolineando il valore delle partite disputate.

Nonostante la delusione di aver perso in un solo match il titolo e il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz ha trovato la forza di sorridere, a rete, abbracciando Jannik Sinner. Molto più di un rivale, la grandezza che riconosce la grandezza, due ragazzi che hanno consacrato al tennis le loro esistenze e sono destinati a sfidarsi tante e tante volte ancora. Amicizia, affetto, stima, tanto che Carlos sembra quasi "contento" per il rivale, tornato amico dopo l'ultima palla caduta a terra: "Cemento, erba, terra. Tanta roba, ottimo lavoro. Alla prossima", ha detto lo spagnolo abbracciandolo, mentre Jannik lo stringeva, al limite della commozione: "È sempre un piacere.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz e quell'abbraccio a rete con Sinner: "Cemento, erba, terra... Ottimo lavoro!"

Alcaraz e le bellissime parole per Sinner a rete: “Cemento, erba, terra rossa…la prossima volta”Jannik Sinner ha trionfato a Monte Carlo e ha superato anche nel Ranking ATP Carlos Alcaraz, che dopo la partita ha dato provata di grande sportività...

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