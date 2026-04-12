Alcaraz e le bellissime parole per Sinner a rete | Cemento erba terra rossa…la prossima volta

Dopo la vittoria di Jannik Sinner a Monte Carlo, Carlos Alcaraz ha commentato con parole di grande sportività, commentando la partita e il livello del tennis. Alcaraz ha anche parlato delle diverse superfici, citando cemento, erba e terra rossa, e ha lasciato intendere che la prossima volta ci sarà una nuova occasione. La sfida tra i due ha portato al cambio di posizione nel ranking ATP, con Sinner che ora supera il rivale.