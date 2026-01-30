Durante la semifinale degli Australian Open, Alexander Zverev si è lasciato andare a un acceso sfogo con parole dure. Ha protestato contro le decisioni degli arbitri, accusando che si proteggono troppo Alcaraz e Sinner, e si è infuriato quando Alcaraz ha avuto problemi fisici. La tensione è salita subito, e il tennista tedesco ha dimostrato quanto tenga alle sorti del match.

Sfogo plateale di Zverev dopo i problemi fisici di Alcaraz nella prima semifinale degli Australian Open. Il tedesco accusa Carlos e anche Jannik di ricevere trattamento preferenziale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Australian Open

Zverev, fresco della semifinale agli Australian Open, ha commentato la differenza tra i guadagni dei giovani tennisti come Sinner e Alcaraz e la sua situazione finanziaria, sottolineando che i contratti e le possibilità sono diverse.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Zverev esplode mentre Alcaraz sta male: Che stronzate, state proteggendo lui e Sinner ogni volta; Australian Open in bilico: Zverev crolla sotto il peso di Alcaraz, Melbourne trema per il tedesco che non ce la fa più?; Carlos Alcaraz sfotte Jannik Sinner per i crampi: esplode la polemica | Libero Quotidiano.it.

Zverev esplode mentre Alcaraz sta male: Che stronzate, state proteggendo lui e Sinner ogni voltaLa semifinale degli Australian Open tra Alcaraz e Zverev ha regalato anche un vero e proprio psicodramma, con tanto di polemica. Tutto è nato dai problemi fisici di Carlos che ha vissuto una ... fanpage.it

Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7 2-3, la diretta: Carlos vomita e ha i crampi, semifinale al quarto set. A seguire Sinner-DjokovicEntra nel vivo la semifinale tra Alcaraz e Zverev, adesso al quarto set con lo spagnolo avanti. Carlos, dopo aver vinto i primi due parziali, sta accusando un problema fisico e rischia la ... ilgazzettino.it

Alexander Zverev dopo la partita contro Tien ha parlato della sua fondazione - facebook.com facebook