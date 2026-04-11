Il ciclista olandese Mathieu Van Der Poel ha dichiarato di voler partecipare alla Parigi-Roubaix 2026 e di pensare di seguire il suo istinto durante la gara. La competizione si svolgerà nel nord della Francia, su un percorso di circa 250 chilometri, con numerose sezioni di pavé. Van Der Poel ha espresso la volontà di affrontare la corsa con determinazione, senza specificare strategie particolari.

Roma, 11 aprile 2026 - Se c'è una Classica che vede Mathieu Van Der Poel godere dei favori del pronostico nell'eterno testa a testa con Tadej Pogacar, quella è la Parigi-Roubaix 2026: pesano le vittorie in carniere, 3 di fila per l'olandese e zero per lo sloveno, che a sua volta sogna di rompere il ghiaccio entrando così nella ristretta cerchia di coloro che, come Eddy Merckx, Rik Van Looy e Roger De Vlaeminck, hanno vinto tutte le Monumento. Nessuno è riuscito nell'impresa di farlo in un unico anno: se Milano-Sanremo 2026 e Giro delle Fiandre 2026 hanno già preso la via del fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG, Van Der Poel proverà a guastare i piani domani in occasione di quello che anche per lui sarà un appuntamento con la storia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2026, Van Der Poel sogna il poker: "Seguirò l'istinto"

Van der Poel o Pogacar? Chi dei due vincerà la Parigi-Roubaix 2026 entrerà comunque nella storiaDomenica sul pavé del Nord, si consumerà una storica edizione della Parigi-Roubaix che vivrà un nuovo capitolo della eterna sfida tra Van der Poel e...

Succede di tutto alla E3 Saxo Classic 2026. Van der Poel trova il poker consecutivoEra tutto scritto per il classico finale alla Mathieu van der Poel: attacco da lontano, arrivo in solitaria distruggendo la concorrenza.

Tadej won’t attack in his first Paris Roubaix #cycling #pogacar #vanderpoel