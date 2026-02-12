VIDEO| Chiuso di nuovo il lungomare | c' è una voragine in viale Artale Alagona

12 feb 2026

Questa mattina i tecnici hanno chiuso di nuovo il lungomare in viale Artale Alagona. Una voragine si è aperta in strada, costringendo a bloccare il traffico sulla strada che corre lungo la scogliera. È la seconda volta in pochi mesi che si verifica un episodio simile, dopo le voragini causate dal ciclone Harry a gennaio. La zona rimane sotto stretta sorveglianza mentre si valutano i lavori di riparazione.

Nuova inaspettata chiusura per il lungomare dove, all'altezza di viale Artale Alagona, si è aperta una nuova voragine - dopo quelle causate dal ciclone Harry a gennaio - che ha reso necessario un divieto di circolazione sulla strada che costeggia la scogliera. Le auto saranno deviate lungo la vicina via Del Rotolo. A darne notizia è stato, dai suoi canali social, il sindaco Trantino che ha anche raccomandato "prudenza" in vista dell'allerta meteo arancione diramata dal dipartimento di Protezione civile regionale fino a stasera per forti venti e temporali. “Ai cittadini raccomandiamo di non avventurarsi sul lungomare e di cercare percorsi alternativi per accedere nella zona Sud della citta”.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

