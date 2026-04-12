Alberi abbattuti i numeri del caso | Saldo positivo di 2.000 piante

L’amministrazione comunale di Varese ha annunciato che il saldo delle piante abbattute è di circa 2.000 esemplari. La dichiarazione è stata rilasciata dal sindaco, in risposta alle critiche della Lega, che nei giorni scorsi aveva contestato la gestione del patrimonio arboreo cittadino. La comunicazione ufficiale si concentra sui numeri e sulla posizione dell’amministrazione senza approfondimenti sulle motivazioni o sulle modalità dell’intervento.

Porta direttamente la firma del sindaco Davide Galimberti la risposta dell’amministrazione di Varese alla Lega, che nei giorni scorsi aveva attaccato la giunta in merito alla gestione del patrimonio arboreo. In una nota i consiglieri Stefano Angei e Barbara Bison avevano sottolineato il numero di 1.375 alberi abbattuti in 10 anni, ottenuto in seguito a una richiesta di accesso agli atti, parlando di "accetta facile" da parte della maggioranza che governa Palazzo Estense. "Alla propaganda della Lega eravamo abituati – replica il sindaco – ai loro errori di calcolo sui dati, o peggio alle bugie, non eravamo ancora pronti. Ma è evidente che la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alberi abbattuti, i numeri del caso: "Saldo positivo di 2.000 piante" Alberi abbattuti per fare spazio al luna park, scoppia il caso: Civica Anselmo chiede chiarimentiSi chiedono, inoltre, “per quanto tempo queste strutture occuperanno la zona, e quali interventi siano previsti per il ripristino dell’area verde”. Unioncamere, Cna: “Il saldo positivo di 56mila imprese tra le migliori performance del decennio”ROMA - Prosegue la crescita dello stock delle imprese italiane, con un saldo positivo di oltre 56mila per effetto soprattutto della sensibile...