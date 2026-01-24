Unioncamere Cna | Il saldo positivo di 56mila imprese tra le migliori performance del decennio

Secondo Unioncamere e Cna, nel corso dell’ultimo decennio si registra un saldo positivo di oltre 56mila imprese in Italia. Questa crescita è in parte attribuibile alla diminuzione delle cessazioni, che contribuisce a consolidare il tessuto imprenditoriale nazionale. I dati evidenziano un andamento stabile e sostenuto, rappresentando una delle migliori performance degli ultimi anni nel panorama economico italiano.

ROMA – Prosegue la crescita dello stock delle imprese italiane, con un saldo positivo di oltre 56mila per effetto soprattutto della sensibile riduzione delle cessazioni. In particolare, l'aumento delle imprese sfiora l'1% che rappresenta una delle migliori performance da oltre 10 anni. È quanto rileva la Cna commentando i dati diffusi da Unioncamere. Il rafforzamento del tessuto produttivo registrato lo scorso anno non è tuttavia omogeneo a livello settoriale. Si conferma, infatti, il ridimensionamento di comparti tradizionali quali manifattura, agricoltura e commercio mentre continua la vitalità dell'edilizia e in generale dell'economia dei servizi.

