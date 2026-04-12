Aiuto i ragazzi con l’autismo | sono miei amici

Un giovane ha dichiarato di dedicarsi ad aiutare ragazzi con autismo, sottolineando che li considera amici. Ha affermato che intende parlare con il presidente della Repubblica, dicendo che tutti sono uguali, anche se alcuni sono più “speciali”. Ha aggiunto che ogni persona è unica e meravigliosa a modo suo, indipendentemente dalle differenze. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di sensibilizzazione e di valorizzazione delle diversità.

"Al presidente Mattarella dirò che siamo tutti uguali, anche se alcuni sono più speciali di altri. Anzi, ognuno, ovunque, è unico e meraviglioso a proprio modo". Antonio Bertoli, 12 anni, è il nuovo Alfiere della Repubblica bresciano. L’onorificenza arriva a lui, esploratore del gruppo Scout Agesci, che dedica il proprio tempo al volontariato fra i ragazzi autistici. "Il mio lavoro continua – spiega Antonio –, vado una o due volte la settimana alla Fondazione Fobap di Brescia dove incontro ragazzi e bambini, fra gli 8 e i 14 anni. Parliamo, discutiamo. Poi c’è il momento del gioco. Io li aiuto e li faccio divertire – spiega – ma in realtà anche io mi diverto e cresco insieme a loro.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Aiuto i ragazzi con l’autismo: sono miei amici" Leggi anche: Le telefonate con le richieste d’aiuto a Crans-Montana la notte di Capodanno. «Per favore venite, c'è un incendio, ci sono dei feriti. Credo che i miei amici siano morti» Crans-Montana, gli audio dell?orrore: «Aiuto, i miei amici bruciano». La Svizzera: sì alla rogatoria, ma non ci serve il vostro aiutoNel giorno in cui sono state rese note alcune delle registrazioni delle chiamate di emergenza di chi, disperato, si trovava al Constellation nella... LOLLO HA PIANTO DAVANTI AD UNA RAGAZZA... #lollolacustre