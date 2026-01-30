Le telefonate con le richieste d’aiuto a Crans-Montana la notte di Capodanno Per favore venite c' è un incendio ci sono dei feriti Credo che i miei amici siano morti

La notte di Capodanno, le chiamate di emergenza a Crans-Montana sono state oltre 170 in appena un'ora e mezza. Le telefonate raccontano di un incendio e di persone ferite, con alcune che implorano aiuto e temono per la vita dei loro amici. La tv francese Bfm ha ascoltato le conversazioni e le ha rese pubbliche, offrendo un primo sguardo sulla drammatica scena che si è svolta quella notte.

Le voci sono sconvolte. I racconti pieni di orrore e paura. «Vorrei che veniste, perché c'è un'emergenza al Constellation». «Per favore, signora, è il Constellation di Crans-Montana, c'è un incendio, ci sono dei feriti». «Abbiamo bisogno di aiuto, ci sono troppi feriti!». «Ho rischiato di morire a Le Constellation. Credo di essere ustionato. Il Constellation è bruciato completamente». «Penso che i miei amici siano morti dentro. Ci sono molte persone che sono quasi morte, signora, chiami un'ambulanza». Ci sono anche le chiamate alla centrale dei primi soccorritori arrivati che servono a coordinare gli aiuti nella notte e allertare gli ospedali.

