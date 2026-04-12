Un bambino è caduto da una finestra mentre era in casa, con i genitori presenti nell’appartamento. La scena si è svolta in Italia e ha causato grande preoccupazione. Nel frattempo, all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, i passeggeri di un volo Ryanair diretto ad Atene hanno vissuto una mattinata caratterizzata da tensione e apprensione. Entrambi gli eventi sono sotto indagine delle autorità competenti.

Il cielo sopra lo scalo di Catania-Fontanarossa è stato teatro di una mattinata di pura angoscia per i passeggeri del volo Ryanair diretto ad Atene. Erano da poco passate le 08.10 di ieri, sabato 11 aprile, quando il Boeing 737 ha staccato l’ombra da terra, ma il viaggio verso la Grecia si è interrotto bruscamente pochi istanti dopo il decollo. Un grave problema tecnico ha causato una improvvisa perdita di potenza, trasformando la cabina in un luogo di terrore. Le testimonianze raccolte delineano uno scenario di caos: “L’aereo ha rallentato di colpo”, ha raccontato un passeggero ancora visibilmente scosso, descrivendo quel momento in cui il velivolo ha perso la spinta necessaria, rendendo le manovre estremamente difficoltose.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Aiuto…!”. Bimbo precipita dalla finestra in Italia: genitori in casa. Atroce

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