Italia aggressione con una mannaia in strada | panico in città

Nel primo pomeriggio di oggi, una lite in strada a Sondrio è degenerata in un'aggressione con una mannaia. Un uomo è stato colpito al collo durante il confronto, causando panico tra i presenti. La polizia è intervenuta sul luogo e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto. Non sono ancora stati forniti aggiornamenti sulle condizioni della vittima.

Violenta aggressione nel primo pomeriggio a Sondrio, dove un uomo è stato colpito al collo con una mannaia al termine di una lite. I carabinieri hanno arrestato un 30enne di origine straniera con l’accusa di tentato omicidio. I fatti sono avvenuti intorno alle 13 in via Maffei, nel centro della città. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, due uomini – entrambi stranieri – avrebbero iniziato una discussione per futili motivi, degenerata rapidamente in uno scontro fisico. Nel corso della lite, uno dei due ha estratto una mannaia e ha colpito l’altro al collo, ferendolo gravemente. L’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, aggressione con una mannaia in strada: panico in città Leggi anche: Borgomanero, aggressione con una mannaia in centro: arrestata una 24enne Aggressione con una mannaia a Sondrio: arrestato 30enne per tentato omicidioViolenta aggressione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via Maffei a Sondrio, dove un 30enne di origini straniere è stato arrestato in...